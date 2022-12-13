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В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом в России за неделю на 35,4%

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За неделю заболеваемость гриппом в российских регионах выросла на 35,4%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом в России за неделю на 35,4%
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«Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что средний показатель заболеваемости превышен в 37 субъектах России.

Также служба зафиксировала заболеваемость свиным гриппом в 82 российских регионах.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет собой больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.

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