Роспотребнадзор: свиной грипп выявили в 82 российских регионах

Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость свиным гриппом фиксируется в 82 российских регионах.

В сообщении говорится, что доля вирусов гриппа в России продолжает возрастать. К настоящему времени она составляет 52,5%.

«Среди штаммов преобладает А(H1N1)-2009, так называемый «свиной грипп», выявленный уже в 82 субъектах России», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о свином гриппе отметил, что гриппом болеют много людей, в том числе в администрации президента.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет собой больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.