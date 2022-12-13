Кардиолог Маршинцева назвала физическую активность одним из секретов долголетия

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева заявила, что регулярная физическая активность, ежегодные обследования, бережное отношение к зрению и минимальное количество быстрых углеводов помогут увеличить продолжительность жизни.

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что кардионагрузки должны быть умеренными.

«В основном это ходьба, бег. Также нужно почаще дышать свежим воздухом, а не только передвигаться на машинах», — сказала эксперт.

По её словам, за час до сна лучше убрать все гаджеты.

«Нужно сдавать основные анализы. Если что-то начало немного барахлить, надо с этим разобраться», — добавила Маршинцева.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.