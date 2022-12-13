Минэнерго России намерено в 2023 году на 100% заменить иностранное ПО и технику

Заместитель министра энергетики Эдуард Шереметцев заявил, что ведомство планирует в 2023 году полностью заменить иностранное программное обеспечение министерства на отечественное. Аналогично поступят и с техникой.

Об этом он сказал в ходе выступлении на круглом столе по вопросам цифровой трансформации в Совете Федерации.

По его словам, в настоящее время в министерстве порядка 47% парка компьютеров — импортные. Он также отметил, что IТ-инфраструктура Минэнерго, в которую входят серверы, коммутаторы, системы хранения данных и т. д. — импортные на 90%. Доля же импортного ПО составляет порядка 96%.

«Мы активно работаем по импортозамещению IT-инфраструктуры Минэнерго... В этом году проведены все мероприятия по замене операционной системы, офисных пакетов, телефонии. По итогам 2022 года у нас уже будет порядка 70% импортозамещения по всем направлениям, а в 2023 году этот процесс успешно завершим и придём к цифре 100%», — цитирует его РИА Новости.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьёва сообщал, что в Подмосковье реализуют 130 проектов импортозамещения за четыре года.