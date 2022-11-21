В Подмосковье реализуют 130 проектов импортозамещения за четыре года

В Московской области реализуют 130 проектов импортозамещения за четыре года, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Долгое время у нас на сопровождении было 123 проекта, сейчас 130. Приятно, что большая часть не на бумаге, а реализуется на территориях», — сказал Воробьёв.

Со своей стороны, зампред регионального правительства Екатерина Зиновьева отметила, что проекты импортозамещения получают федеральную поддержку.

«Минпромторг определил 12 приоритетных отраслей, по которым создал перечень продукции критического импорта. Сформировано 162 проекта со всей страны, от Подмосковья мы инициировали 20 проектов», — уточнила она.

Ранее руководитель Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал уход ряда брендов и производителей одежды и текстиля из России.