Стоматолог Месробян посоветовала регулярно менять зубную щётку

Стоматолог-терапевт клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Ани Месробян рассказала, как правильно чистить зубы, и напомнила о необходимости чаще менять зубную щётку.

В беседе с Life.ru она заявила, что не стоит слишком сильно нажимать на щётку во время чистки, чтобы не повредить дёсны или эмаль. По словам эксперта, чистить зубы нужно как минимум две минуты дважды в день.

Также рекомендуется регулярно менять зубную щётку (например, каждые три месяца). Кроме того, её необходимо тщательно промывать после каждой процедуры.

Месробян добавила, что важно использовать и зубную нить, особенно для труднодоступных участков полости рта.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.