Терапевт Хухрев рассказал о возможных причинах резкого просыпания в ночное время

Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что резкие просыпания в ночное время могут свидетельствовать о наличии тревожного расстройства.

«При тревожных расстройствах процесс сопровождается учащённым сердцебиением, кто-то начинает задыхаться. И если появляется сильная тревога, то этот процесс сложно контролировать», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, ещё одной причиной может быть синдром ночного апноэ.

«Человек просыпается, вздыхает и потом через некоторое время снова засыпает», — пояснил эксперт.

Как отметил Хухрев, при нарушениях сна стоит обратиться к врачу, чтобы подобрать лечение.

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