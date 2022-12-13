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Терапевт Хухрев рассказал о возможных причинах резкого просыпания в ночное время

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Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что резкие просыпания в ночное время могут свидетельствовать о наличии тревожного расстройства.
Терапевт Хухрев рассказал о возможных причинах резкого просыпания в ночное время
  • Gettyimages.ru
  • © SCIENCE PHOTO LIBRARY

«При тревожных расстройствах процесс сопровождается учащённым сердцебиением, кто-то начинает задыхаться. И если появляется сильная тревога, то этот процесс сложно контролировать», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, ещё одной причиной может быть синдром ночного апноэ.

«Человек просыпается, вздыхает и потом через некоторое время снова засыпает», — пояснил эксперт.

Как отметил Хухрев, при нарушениях сна стоит обратиться к врачу, чтобы подобрать лечение.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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