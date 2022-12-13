Политолог Орлов поддержал ограничение скорости электросамокатов до 25 км/ч
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По словам Орлова, вопрос ограничения максимальной скорости для средств индивидуальной мобильности, особенно электросамокатов, давно назрел.
«Основными пользователями электросамокатов являются подростки и молодые люди, воспринимающие электросамокат скорее как игрушку, усовершенствованный механический самокат, не требующий специальных навыков вождения. И это большая ошибка», — считает он.
Собеседник RT отметил, что у подростков зачастую отсутствует понимание дорожно-транспортной ситуации, они, как добавил эксперт, «не видят полную картину, а значит, недооценивают опасность».
«Фактически молодёжь не имеет ни опыта, ни культуры вождения, ни полных знаний ПДД, а также понимания, как поведёт себя транспортное средство на скользком покрытии. Отсюда несоблюдение дистанции, многочисленные ДТП, в том числе с летальным исходом», — объяснил политолог.
Ранее стало известно, что Росстандарт утвердил ГОСТ об ограничении скорости электросамокатов, моноколёс и гироскутеров до 25 км/ч.
Он начнёт действовать с 1 февраля 2023 года.