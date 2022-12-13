Автоэксперт Субботин объяснил необходимость ограничить скорость электросамокатов до 25 км/ч
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«Ограничения должны быть, потому что носиться с безумной скоростью и подвергать опасности себя и окружающих нельзя. Самокат — штука опасная», — сказал он.
По словам эксперта, у прокатных самокатов действуют ограничения на уровне электронного обеспечения.
«Для частных владельцев — кто его будет ограничивать и проверять? Тут с прокатчиками по большей части надо работать. На уровне проката и зон действия скорости», — считает Субботин.
Ранее стало известно, что Росстандарт утвердил ГОСТ об ограничении скорости электросамокатов, моноколёс и гироскутеров до 25 км/ч.
Он начнёт действовать с 1 февраля 2023 года.