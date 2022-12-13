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В России приняли ГОСТ об ограничении скорости электросамокатов до 25 км/ч

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Росстандарт утвердил ГОСТ об ограничении скорости электросамокатов, моноколёс и гироскутеров до 25 км/ч. Об этом информирует Минпромторг России.
В России приняли ГОСТ об ограничении скорости электросамокатов до 25 км/ч
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов, ГОСТ Р 70514-2022 вводит требования на ограничение максимальной скорости. Также он предусматривает возможность определения местоположения электрического средства индивидуальной мобильности. 

По словам Каримова, это позволит существенно повысить безопасность граждан.

Также он отметил, что «стандарт гармонизирован с международным стандартом EN 17128-2020».

По данным министерства, новый ГОСТ начнёт действовать с 1 февраля 2023 года.

Ранее газета «Известия» писала, что в России утвердили ГОСТ для электросамокатов, который вступит в силу с 1 февраля 2023 года.

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