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«Известия»: в России утвердили ГОСТ для электросамокатов

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В России утвердили ГОСТ для электросамокатов, который вступит в силу с 1 февраля 2023 года.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

Отмечается, что ГОСТ Р 70514-2022 будет действовать для российских и иностранных производителей электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ).

Речь идёт об электросамокатах, о гироскутерах и моноколёсах.

«ГОСТ вводит требования на ограничение максимальной скорости 25 км/ч с возможностью определения местоположения ЭСИМ, что позволит существенно повысить безопасность граждан», — сказал замглавы Минпромторга Альберт Каримов.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова предложила ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч.

Автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», прокомментировал в беседе с RT это предложение.

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