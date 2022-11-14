Автоэксперт Кадаков прокомментировал идею ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч

Автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», прокомментировал в беседе с RT предложение уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой снизить разрешённую скорость передвижения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) до 20 км/ч.

«Идея ограничения скорости, конечно, правильная. Сейчас она уже ограничена до 25 км/ч, но вопрос в другом: как это контролировать? Дети страдают зачастую от электросамокатов, которые им покупают сами родители... Если речь идёт о прокатных электросамокатах — да, это можно сделать», — пояснил эксперт.

Кроме того, специалист отметил, что редко кто покупает защиту при использовании СИМ, например шлемы.

«Да, наверное, можно это (предложенные меры. — RT) обсудить, зарегулировать всё на бумаге можно, а по факту никто не будет выполнять. Меня всегда интересует механизм», — добавил Кадаков.

Комментируя идею с введением ОСАГО, он заявил, что пока это сложно реализовать.

«У нас ОСАГО пока оформляется на транспортные средства, которые вводятся в обращение по определённым механизмам. На них вешаются номера, они регистрируются в ГАИ... У самокатов нет номерных знаков», — заключил собеседник RT.

Ранее Львова-Белова предложила ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч.

Также она сообщила, что считает целесообразным введение ОСАГО для пользователей электросамокатов, но при этом необходимо разработать систему их идентификации.