Детский омбудсмен Львова-Белова предложила ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова считает недостаточными ограничения в отношении электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), введённые в ПДД в октябре 2022 года. Омбудсмен призывает снизить разрешённую скорость передвижения на таких средствах до 20 км/ч.

«Нововведения пока несовершенны и не исключают все риски, которые несёт человек на электросамокате. Например, установленное ограничение скорости до 25 км/ч при столкновении с пешеходом, с учётом допустимого веса самих самокатов 35 кг, всё равно способно привести к тяжёлым травмам или даже гибели, особенно если это дети или пожилые люди. Она должна быть не выше 20 км/ч», — сказала Львова-Белова, выступая на заседании Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

По данным детского омбудсмена, за время летних каникул при использовании средств индивидуальной мобильности пострадал 141 ребёнок и двое детей погибли.

Мария Львова-Белова также сообщила, что считает целесообразным введение ОСАГО для пользователей электросамокатов, но считает, что при этом необходимо разработать систему их идентификации — выдачу номерных знаков, водительских удостоверений и т. п.

6 октября 2022 года в правила дорожного движения были внесены изменения, конкретизирующие места передвижения СИМ.

В частности, новая редакция ПДД допускает право детей с семи лет использовать СИМ весом до 35 кг при езде по тротуару, по пешеходной дорожке, а с 14 лет по обочине, по правому краю проезжей части (с тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями, фарой спереди), со скоростью не более 25 км/ч, а где разрешено движение транспортных средств — со скоростью не более 60 км/ч.

Эти изменения вступят в силу 1 марта 2023 года.