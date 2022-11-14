Узнать больше

Детский омбудсмен Львова-Белова предложила ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч

Короткая ссылка
RT
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова считает недостаточными ограничения в отношении электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), введённые в ПДД в октябре 2022 года. Омбудсмен призывает снизить разрешённую скорость передвижения на таких средствах до 20 км/ч.
Детский омбудсмен Львова-Белова предложила ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч
  • Gettyimages.ru

«Нововведения пока несовершенны и не исключают все риски, которые несёт человек на электросамокате. Например, установленное ограничение скорости до 25 км/ч при столкновении с пешеходом, с учётом допустимого веса самих самокатов 35 кг, всё равно способно привести к тяжёлым травмам или даже гибели, особенно если это дети или пожилые люди. Она должна быть не выше 20 км/ч», — сказала Львова-Белова, выступая на заседании Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

По данным детского омбудсмена, за время летних каникул при использовании средств индивидуальной мобильности пострадал 141 ребёнок и двое детей погибли.

Мария Львова-Белова также сообщила, что считает целесообразным введение ОСАГО для пользователей электросамокатов, но считает, что при этом необходимо разработать систему их идентификации — выдачу номерных знаков, водительских удостоверений и т. п.

6 октября 2022 года в правила дорожного движения были внесены изменения, конкретизирующие места передвижения СИМ.

В частности, новая редакция ПДД допускает право детей с семи лет использовать СИМ весом до 35 кг при езде по тротуару, по пешеходной дорожке, а с 14 лет по обочине, по правому краю проезжей части (с тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями, фарой спереди), со скоростью не более 25 км/ч, а где разрешено движение транспортных средств — со скоростью не более 60 км/ч.

Эти изменения вступят в силу 1 марта 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить