Исследование: 57% россиян планируют встречи с родными и друзьями на каникулах
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Так, 57% россиян на новогодних праздниках планируют встречи с родными и друзьями. 36% опрошенных рассказали, что проведут праздники дома, а 22% планируют заняться зимними видами спорта.
Ещё 16% респондентов отметили, что хотят начать изучение новой профессии, 9% — пройти курсы повышения квалификации, 8% — отправиться в путешествие.
Ранее психолог Ольга Анисимович в беседе с «Радио 1» дала рекомендации по выбору новогоднего подарка.