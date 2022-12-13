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Исследование: 57% россиян планируют встречи с родными и друзьями на каникулах

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Сервисы «Работа.ру» и «СберАвто» провели исследование и выяснили, чем россияне планируют заниматься в новогодние каникулы.
Исследование: 57% россиян планируют встречи с родными и друзьями на каникулах
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, 57% россиян на новогодних праздниках планируют встречи с родными и друзьями. 36% опрошенных рассказали, что проведут праздники дома, а 22% планируют заняться зимними видами спорта.

Ещё 16% респондентов отметили, что хотят начать изучение новой профессии, 9% — пройти курсы повышения квалификации, 8% — отправиться в путешествие.

Ранее психолог Ольга Анисимович в беседе с «Радио 1» дала рекомендации по выбору новогоднего подарка.

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