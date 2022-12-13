Сальдо сообщил о планах строительства нового города в Геническом районе Херсонской области

Новый город планируют построить на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По его словам, российский лидер Владимир Путин предложил построить небольшой город на Арабатской стрелке.

«Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное», — приводит РИА Новости слова Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

В ноябре вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что на новых территориях страны работают около 44 тыс. строителей.

В октябре глава Минстроя России Ирек Файзуллин рассказал, что в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях восстановлено после военных действий более 2 тыс. объектов, в том числе школы, больницы, дома культуры, филармонии и жилые дома.