Сальдо сообщил о планах строительства нового города в Геническом районе Херсонской области
- РИА Новости
По его словам, российский лидер Владимир Путин предложил построить небольшой город на Арабатской стрелке.
«Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное», — приводит РИА Новости слова Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».
В ноябре вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что на новых территориях страны работают около 44 тыс. строителей.
В октябре глава Минстроя России Ирек Файзуллин рассказал, что в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях восстановлено после военных действий более 2 тыс. объектов, в том числе школы, больницы, дома культуры, филармонии и жилые дома.