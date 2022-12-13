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Сальдо сообщил о планах строительства нового города в Геническом районе Херсонской области

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Новый город планируют построить на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Сальдо сообщил о планах строительства нового города в Геническом районе Херсонской области
  • РИА Новости

По его словам, российский лидер Владимир Путин предложил построить небольшой город на Арабатской стрелке.

«Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное», — приводит РИА Новости слова Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

В ноябре вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что на новых территориях страны работают около 44 тыс. строителей.

В октябре глава Минстроя России Ирек Файзуллин рассказал, что в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях восстановлено после военных действий более 2 тыс. объектов, в том числе школы, больницы, дома культуры, филармонии и жилые дома.

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