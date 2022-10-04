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В Минстрое рассказали о восстановлении более 2 тысяч объектов на новых территориях России

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Глава Минстроя России Ирек Файзуллин, выступая на встрече с сенаторами 3 октября, рассказал, что в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях восстановлено после военных действий более 2 тыс. объектов, в том числе школы, больницы, дома культуры, филармонии и жилые дома.
В Минстрое рассказали о восстановлении более 2 тысяч объектов на новых территориях России
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам главы ведомства, в оказании помощи в восстановлении инфраструктуры и жилья на новых территориях России задействованы 34 773 специалиста, 4840 единиц строительной техники.

Построено и восстановлено с нуля уже 2188 новых объектов, включая 230 школ. При этом готовность по большинству объектов, как заверил Файзуллин, составляет 96%.

Министр также отметил, что не прекращаются работы по исполнению показателей, обозначенных в нацпроектах. Среди них — улучшение жилищных условий 5 млн российских семей, строительство 120 млн м жилья ежегодно.

Ранее ФАН сообщало, что волонтёры Общероссийского народного фронта (ОНФ) доставили продукты и средства гигиены пожилым и нуждающимся жителям труднодоступных населённых пунктов ЛНР.

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