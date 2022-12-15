Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин рассказал о перспективах использования биометрии.

«Если человек хочет использовать биометрию для получения услуг, то он добровольно может сдать эти данные в государственную систему. На сегодня такая идентификация возможна в различных сферах: проезд в транспорте, оплата услуг, проход на стадионы, в бизнес-центры и на различные объекты, открытие банковского счета и заключение договора на услуги связи, получение образовательных услуг, участие в судебных заседаниях и другое», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

При этом Горелкин подчеркнул, что ни одна организация не может препятствовать в предоставлении этих услуг тем людям, которые свою биометрию сдавать не желают.

«А после принятия законопроекта у каждого из нас появится возможность на «Госуслугах» контролировать данные ранее согласия на обработку его биометрии или уничтожить ее по нажатию одной кнопки», — добавил он.

В пресс-службе Минцифры России заявили, что вход на «Госуслуги» через биометрию станет доступен в феврале 2023 года.