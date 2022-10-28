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Минцифры: вход на «Госуслуги» через биометрию станет доступен в феврале 2023 года

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В пресс-службе Минцифры России заявили, что вход на «Госуслуги» через биометрию станет доступен в феврале 2023 года.
Минцифры: вход на «Госуслуги» через биометрию станет доступен в феврале 2023 года
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«На «Госуслугах» будет доступна функция входа с помощью биометрии. Такая возможность появится у граждан уже в феврале 2023 года... Использовать биометрию граждане смогут по собственному желанию. Биометрические данные будут дополнительным к уже существующим способам аутентификации на портале: привычные логин и пароль также сохраняются», — цитирует министерство РИА Новости.

В ведомстве добавили, что войти через биометрию на портал смогут только те люди, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС) и дали своё согласие на использование данного сервиса. На данный момент зарегистрироваться в ЕБС можно в отделениях банков. 

Ранее в Министерстве финансов России сообщили, что с 1 января 2023 года отменяется скидка в 30% на оплату государственных пошлин через портал «Госуслуги».

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