В Минфине сообщили об отмене скидки на оплату госпошлин через «Госуслуги» с 1 января 2023 года

В Министерстве финансов России сообщили, что с 1 января 2023 года отменяется скидка в 30% на оплату государственных пошлин через портал «Госуслуги».

Уточняется, что в данный момент скидка предоставляется автоматически только для физических лиц при безналичной оплате.

В ведомстве также отметили, что предоставление скидки изначально инициировалось в качестве временной меры — до 1 января 2023 года.

«Поскольку предложений о её продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023—2025 годы свёрстана с учётом отмены этой скидки», — цитирует ведомство РИА Новости.

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