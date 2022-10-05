В Минфине сообщили об отмене скидки на оплату госпошлин через «Госуслуги» с 1 января 2023 года
- РИА Новости
Уточняется, что в данный момент скидка предоставляется автоматически только для физических лиц при безналичной оплате.
В ведомстве также отметили, что предоставление скидки изначально инициировалось в качестве временной меры — до 1 января 2023 года.
«Поскольку предложений о её продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023—2025 годы свёрстана с учётом отмены этой скидки», — цитирует ведомство РИА Новости.
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