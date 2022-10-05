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В Минфине сообщили об отмене скидки на оплату госпошлин через «Госуслуги» с 1 января 2023 года

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В Министерстве финансов России сообщили, что с 1 января 2023 года отменяется скидка в 30% на оплату государственных пошлин через портал «Госуслуги».
В Минфине сообщили об отмене скидки на оплату госпошлин через «Госуслуги» с 1 января 2023 года
  • РИА Новости

Уточняется, что в данный момент скидка предоставляется автоматически только для физических лиц при безналичной оплате.

В ведомстве также отметили, что предоставление скидки изначально инициировалось в качестве временной меры — до 1 января 2023 года.

«Поскольку предложений о её продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023—2025 годы свёрстана с учётом отмены этой скидки», — цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил снижать стоимость коммунальных услуг во время плановых отключений горячей воды.

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