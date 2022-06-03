В Госдуме предложили ввести скидки на коммунальные услуги во время отключения горячей воды

Депутат Госдумы Василий Власов предложил снижать стоимость коммунальных услуг во время плановых отключений горячей воды. Копия обращения на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что ему поступает большое количество обращений граждан, связанных с тарифами жилищно-коммунальных услуг.

В том числе парламентарий заявил, что во время отключения горячего водоснабжения домохозяйства вынуждены самостоятельно нагревать воду, что создаёт неудобство и повышает потребление электроэнергии.

«Исходя из вышеизложенного, предлагаю снизить плату за водоснабжение и электроэнергию на 50% во время плановых летних отключений горячего водоснабжения», — говорится в тексте обращения.

Ранее сообщалось, что в январе — марте 2022 года жители Москвы почти 47 тыс. раз воспользовались сервисами и госуслугами в жилищной сфере, около 70% обращений поступили в электронном виде.