В Госдуме предложили ввести скидки на коммунальные услуги во время отключения горячей воды

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил снижать стоимость коммунальных услуг во время плановых отключений горячей воды. Копия обращения на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили ввести скидки на коммунальные услуги во время отключения горячей воды
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В своём обращении законодатель отметил, что ему поступает большое количество обращений граждан, связанных с тарифами жилищно-коммунальных услуг.

В том числе парламентарий заявил, что во время отключения горячего водоснабжения домохозяйства вынуждены самостоятельно нагревать воду, что создаёт неудобство и повышает потребление электроэнергии.

«Исходя из вышеизложенного, предлагаю снизить плату за водоснабжение и электроэнергию на 50% во время плановых летних отключений горячего водоснабжения», — говорится в тексте обращения.

Ранее сообщалось, что в январе — марте 2022 года жители Москвы почти 47 тыс. раз воспользовались сервисами и госуслугами в жилищной сфере, около 70% обращений поступили в электронном виде.

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