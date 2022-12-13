Володин заявил, что Госдума на следующей неделе примет закон о финансировании школ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законодательный орган на следующей неделе примет закон о финансировании школ.

«На следующей неделе планируем принять изменения в закон об образовании. Решение предоставит право региональным органам власти переводить школы на областной бюджет», — написал он в своём Telegram-канале.

Володин отметил, что благодаря данному закону появится больше средств для финансирования. Кроме того, по его словам, за «нерешённые вопросы» можно будет «спрашивать с тех, у кого есть полномочия и финансы».

7 декабря глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что подвиги героев спецоперации включат в школьные учебники по истории.