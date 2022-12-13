Узнать больше

Володин заявил, что Госдума на следующей неделе примет закон о финансировании школ

Короткая ссылка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законодательный орган на следующей неделе примет закон о финансировании школ.
Володин заявил, что Госдума на следующей неделе примет закон о финансировании школ
  • РИА Новости

«На следующей неделе планируем принять изменения в закон об образовании. Решение предоставит право региональным органам власти переводить школы на областной бюджет», — написал он в своём Telegram-канале.

Володин отметил, что благодаря данному закону появится больше средств для финансирования. Кроме того, по его словам, за «нерешённые вопросы» можно будет «спрашивать с тех, у кого есть полномочия и финансы».

7 декабря глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что подвиги героев спецоперации включат в школьные учебники по истории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить