Суд объяснил признание Макаревича иностранным агентом
Об этом сообщает ТАСС.
«Основанием для включения Макаревича А. В. в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, послужили следующие обстоятельства... управлением зафиксированы факты осуществления истцом политической деятельности на территории России в интересах иностранного источника», — говорится в материалах.
Отмечается, что Макаревич в интервью разным СМИ также негативно высказывался о спецоперации на Украине.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал ввести в России более строгую ответственность для иностранных агентов.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.