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Суд объяснил признание Макаревича иностранным агентом

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В Замоскворецком суде прокомментировали признание создателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича* иноагентом.

Об этом сообщает ТАСС.

«Основанием для включения Макаревича А. В. в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, послужили следующие обстоятельства... управлением зафиксированы факты осуществления истцом политической деятельности на территории России в интересах иностранного источника», — говорится в материалах.

Отмечается, что Макаревич в интервью разным СМИ также негативно высказывался о спецоперации на Украине.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал ввести в России более строгую ответственность для иностранных агентов.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.

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