В Омской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

За неделю в Омской области зарегистрировали 18,8 тыс. случаев ОРВИ.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Вирусы гриппа составляют 56,7%, вирусы не гриппозной этиологии — 43,3%.

В ведомстве призвали жителей соблюдать общие меры профилактики ОРВИ и гриппа, в том числе носить маски в общественных местах.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки выявили 914 случаев COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб. Госпитализированы 122 жителя. Выздоровели 635 человек.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.