Узнать больше

В Омской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

Короткая ссылка
За неделю в Омской области зарегистрировали 18,8 тыс. случаев ОРВИ.
В Омской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Вирусы гриппа составляют 56,7%, вирусы не гриппозной этиологии — 43,3%.

В ведомстве призвали жителей соблюдать общие меры профилактики ОРВИ и гриппа, в том числе носить маски в общественных местах.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки выявили 914 случаев COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб. Госпитализированы 122 жителя. Выздоровели 635 человек.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить