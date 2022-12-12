Психиатр Кульгавчук рассказал о важности профилактики послеродовой депрессии

Врач-психиатр Евгений Кульгавчук заявил, что молодых матерей важно поддерживать для профилактики послеродовой депрессии.

«Профилактика всегда лучше лечения, и я глубоко убеждён в том, что каждой женщине необходима поддержка на этом непростом этапе. Берегите своих жён. Матери, берегите себя», — сказал он в беседе с ФАН.

Как отметил Кульгавчук, при симптомах послеродовой депрессии медлить нельзя, так как навязчивые негативные мысли могут усугубить состояние.

Ранее психолог Юлия Никас в беседе с «Радио 1» рассказала, почему может возникать предновогодний стресс.