Кардиолог Васильев рассказал о мерах предосторожности в зимнюю непогоду

Кардиолог-терапевт медицинского центра «Андреевские больницы — Неболит» Сергей Васильев рассказал, какие меры предосторожности желательно соблюдать в зимнюю непогоду.

В беседе с Life.ru он заявил, что нужно одеваться по погоде, например в снег или дождь требуется непромокаемая обувь, а в холод не стоит пренебрегать шарфом и носками.

Как отметил эксперт, в переменчивую погоду легче всего распространяются вирусные заболевания, поэтому стоит носить маски в общественных местах, соблюдать режим питания и сна.

Кроме того, из-за гололёда на дорогах и снега на крышах рекомендуется соблюдать осторожность при передвижении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU сообщил, что на территории европейской части страны, в Поволжье и на Урале ожидается потепление.