Кардиолог Васильев рассказал о мерах предосторожности в зимнюю непогоду
- AFP
В беседе с Life.ru он заявил, что нужно одеваться по погоде, например в снег или дождь требуется непромокаемая обувь, а в холод не стоит пренебрегать шарфом и носками.
Как отметил эксперт, в переменчивую погоду легче всего распространяются вирусные заболевания, поэтому стоит носить маски в общественных местах, соблюдать режим питания и сна.
Кроме того, из-за гололёда на дорогах и снега на крышах рекомендуется соблюдать осторожность при передвижении.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU сообщил, что на территории европейской части страны, в Поволжье и на Урале ожидается потепление.