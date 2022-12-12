Узнать больше

Кардиолог Васильев рассказал о мерах предосторожности в зимнюю непогоду

Короткая ссылка
Кардиолог-терапевт медицинского центра «Андреевские больницы — Неболит» Сергей Васильев рассказал, какие меры предосторожности желательно соблюдать в зимнюю непогоду.
Кардиолог Васильев рассказал о мерах предосторожности в зимнюю непогоду
  • AFP

В беседе с Life.ru он заявил, что нужно одеваться по погоде, например в снег или дождь требуется непромокаемая обувь, а в холод не стоит пренебрегать шарфом и носками.

Как отметил эксперт, в переменчивую погоду легче всего распространяются вирусные заболевания, поэтому стоит носить маски в общественных местах, соблюдать режим питания и сна.

Кроме того, из-за гололёда на дорогах и снега на крышах рекомендуется соблюдать осторожность при передвижении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU сообщил, что на территории европейской части страны, в Поволжье и на Урале ожидается потепление.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить