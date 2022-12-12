Мишустин: власти направят регионам 3,3 млрд рублей на детские выплаты малоимущим семьям

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство страны направит 3,3 млрд рублей на детские выплаты малоимущим семьям.

«На ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет из малообеспеченных семей регионам будет дополнительно направлено более 3,3 млрд рублей», — сказано в Telegram-канале правительства России.

Мишустин добавил, что с 1 января вводится единое пособие, которое объединит действующие выплаты на детей и беременным женщинам.

Ранее премьер-министр страны подписал распоряжение о выделении более 362,5 млн рублей на поддержку многодетных семей.

В ноябре Путин поручил правительству сделать удобным оформление и получение пособий на детей.