Правительство России выделило ещё более 362,5 млн рублей на поддержку многодетных семей
- РИА Новости
«На ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребёнок, будет дополнительно направлено свыше 362,5 млн рублей», — сказано в заявлении на сайте правительства.
Уточняется, что размер пособия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе и в среднем по стране составляет 14,5 тыс. руб.
Ранее в Московской области рассказали, что нуждающиеся семьи с детьми в возрасте от трёх до семи лет могут оформить онлайн ежемесячную выплату.