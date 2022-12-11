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Правительство России выделило ещё более 362,5 млн рублей на поддержку многодетных семей

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Российское правительство выделило более 362,5 млн руб. на поддержку многодетных семей. Данное распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Правительство России выделило ещё более 362,5 млн рублей на поддержку многодетных семей
  • РИА Новости

«На ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребёнок, будет дополнительно направлено свыше 362,5 млн рублей», — сказано в заявлении на сайте правительства. 

Уточняется, что размер пособия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе и в среднем по стране составляет 14,5 тыс. руб.

Ранее в Московской области рассказали, что нуждающиеся семьи с детьми в возрасте от трёх до семи лет могут оформить онлайн ежемесячную выплату.

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