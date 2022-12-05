Жители Подмосковья более 250 тысяч раз обратились за выплатой на детей от трёх до семи лет

В Московской области рассказали, что нуждающиеся семьи с детьми в возрасте от трёх до семи лет могут оформить онлайн ежемесячную выплату.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Услуга входит в топ-5 по популярности в 2022 году, за пособием обратились более четверти миллиона раз», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Также стало известно, что в Ставрополе с начала года 23,5 тыс. семей с детьми получили около 2 млрд рублей выплат. Об этом пишет «СвоёТВ».

Из этой суммы больше 174 млн рублей направили для 26 тыс. детей из многодетных семей, а также матерей-одиночек и детей с инвалидностью.

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала, что с 1 января 2023 года нуждающиеся семьи начнут получать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка.