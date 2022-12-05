Юрист Красовская рассказала о порядке выплат нуждающимся семьям с детьми

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Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала, что с 1 января 2023 года нуждающиеся семьи начнут получать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Право на него предоставляется гражданам России, постоянно проживающим на территории страны.
Юрист Красовская рассказала о порядке выплат нуждающимся семьям с детьми
  • РИА Новости

Право на пособие получат люди, у которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума в регионе, пояснила специалист в разговоре с Life.ru.

Также при подсчёте нуждаемости учитывается наличие у семьи движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счёте) в банках.

«То есть со следующего года семьи, которые относятся к малоимущим, будут получать пособия с рождения ребёнка до 17 лет, и размер пособия будет зависеть от регионального прожиточного минимума», — уточнила Красовская.

Ранее телеканал «360» сообщал, что выплату на школьную форму в текущем году получили 133 тыс. семей в Московской области. По словам вице-губернатора Ирины Каклюгиной, на эти цели было выделено более 390 млн рублей.

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