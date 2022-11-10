Правительство дополнительно направит 27,5 млрд рублей на выплаты на детей от 8 до 17 лет

Правительство дополнительно направит 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет.

Об этом говорится в сообщении кабмина в Telegram.

Отмечается, что выплаты получают семьи с низким доходом.

«Они должны получать максимально адресную помощь государства в решении материальных трудностей. Пожалуйста, прошу за этим строго следить во всех регионах», — подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин.

Всего на эти цели в текущем году будет направлено 505 млрд рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 57 тыс. семей с низкими доходами стали получателями пособий на детей от трёх до семи лет.