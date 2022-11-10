Узнать больше

Правительство дополнительно направит 27,5 млрд рублей на выплаты на детей от 8 до 17 лет

Короткая ссылка
Правительство дополнительно направит 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет.
Правительство дополнительно направит 27,5 млрд рублей на выплаты на детей от 8 до 17 лет
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении кабмина в Telegram.

Отмечается, что выплаты получают семьи с низким доходом.

«Они должны получать максимально адресную помощь государства в решении материальных трудностей. Пожалуйста, прошу за этим строго следить во всех регионах», — подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин.

Всего на эти цели в текущем году будет направлено 505 млрд рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 57 тыс. семей с низкими доходами стали получателями пособий на детей от трёх до семи лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить