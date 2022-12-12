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Депутат Вторыгина поддержала идею учредить всероссийский праздник благодарности родителям

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Анастасия Белоусова
Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина в беседе с RT прокомментировала идею рассмотреть вопрос о введении всероссийского праздника благодарности родителям «Спасибо за жизнь!».
Депутат Вторыгина поддержала идею учредить всероссийский праздник благодарности родителям
  • РИА Новости

«Я поддерживаю любые меры, способствующие укреплению детско-родительских отношений, профилактике внутрисемейных конфликтов, формированию здорового климата в семье и обществе», — высказалась парламентарий.

По её словам, уважение к родителям и старшему поколению должно передаваться «с молоком матери и впоследствии воспитываться в детских садах и школах».

«Это также должно быть неотъемлемой частью государственной политики, частью нашей культуры», — считает Вторыгина.

Что касается всероссийского праздника, по мнению депутата, это предложение следует обсуждать.

«На сегодняшний день в календаре уже есть День матери, День отца, День семьи, День ребёнка, которые направлены как раз на укрепление детско-родительских отношений и гармонию в семье», — отметила собеседница RT.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала учредить всероссийский праздник благодарности родителям.

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