Волынец призвала учредить всероссийский праздник благодарности родителям
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Как объяснила Волынец, инициатива всероссийского праздника благодарности родителям «Спасибо за жизнь!» появилась в ходе двухмесячных стратегических сессий демографического форума «Генерация-2050», организованного при финансовой поддержке Фонда президентских грантов и правительства Республики Татарстан.
По её словам, на форуме была составлена дорожная карта с инициативой, которая была представлена членам большого жюри и получила поддержку.
Как подчеркнула собеседница RT, введение данного праздника способствует гармонизации детско-родительских отношений, укреплению семьи, связи поколений и будет иметь следующие эффекты.
«Для родителей — улучшение отношений с детьми, профилактика одинокой старости; для детей — радость от общения с родителями, тёплые отношения в семье; для государства — создание особенной культуры отношения детей к родителям, укрепление семейных ценностей», — рассказала омбудсмен.
«Прошу Вас, уважаемая Нина Александровна, поддержать предложение о введении в Российской Федерации всероссийского праздника благодарности родителям «Спасибо за жизнь!» и инициировать разработку проекта нормативно-правового акта», — говорится в тексте обращения.
Ранее Волынец призвала разрешить использовать средства материнского (семейного) капитала на санаторно-курортное лечение семьи.