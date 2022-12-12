Волынец призвала учредить всероссийский праздник благодарности родителям

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала рассмотреть вопрос о введении всероссийского праздника благодарности родителям «Спасибо за жизнь!». Копия обращения на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной имеется в распоряжении RT.

Как объяснила Волынец, инициатива всероссийского праздника благодарности родителям «Спасибо за жизнь!» появилась в ходе двухмесячных стратегических сессий демографического форума «Генерация-2050», организованного при финансовой поддержке Фонда президентских грантов и правительства Республики Татарстан.

По её словам, на форуме была составлена дорожная карта с инициативой, которая была представлена членам большого жюри и получила поддержку.

Как подчеркнула собеседница RT, введение данного праздника способствует гармонизации детско-родительских отношений, укреплению семьи, связи поколений и будет иметь следующие эффекты.

«Для родителей — улучшение отношений с детьми, профилактика одинокой старости; для детей — радость от общения с родителями, тёплые отношения в семье; для государства — создание особенной культуры отношения детей к родителям, укрепление семейных ценностей», — рассказала омбудсмен.

«Прошу Вас, уважаемая Нина Александровна, поддержать предложение о введении в Российской Федерации всероссийского праздника благодарности родителям «Спасибо за жизнь!» и инициировать разработку проекта нормативно-правового акта», — говорится в тексте обращения.

Ранее Волынец призвала разрешить использовать средства материнского (семейного) капитала на санаторно-курортное лечение семьи.