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Волынец призвала учредить всероссийский праздник благодарности родителям

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Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала рассмотреть вопрос о введении всероссийского праздника благодарности родителям «Спасибо за жизнь!». Копия обращения на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной имеется в распоряжении RT.
Волынец призвала учредить всероссийский праздник благодарности родителям
  • Gettyimages.ru

Как объяснила Волынец, инициатива всероссийского праздника благодарности родителям «Спасибо за жизнь!» появилась в ходе двухмесячных стратегических сессий демографического форума «Генерация-2050», организованного при финансовой поддержке Фонда президентских грантов и правительства Республики Татарстан.

По её словам, на форуме была составлена дорожная карта с инициативой, которая была представлена членам большого жюри и получила поддержку.

Как подчеркнула собеседница RT, введение данного праздника способствует гармонизации детско-родительских отношений, укреплению семьи, связи поколений и будет иметь следующие эффекты.

«Для родителей — улучшение отношений с детьми, профилактика одинокой старости; для детей — радость от общения с родителями, тёплые отношения в семье; для государства — создание особенной культуры отношения детей к родителям, укрепление семейных ценностей», — рассказала омбудсмен.

«Прошу Вас, уважаемая Нина Александровна, поддержать предложение о введении в Российской Федерации всероссийского праздника благодарности родителям «Спасибо за жизнь!» и инициировать разработку проекта нормативно-правового акта», — говорится в тексте обращения. 

Ранее Волынец призвала разрешить использовать средства материнского (семейного) капитала на санаторно-курортное лечение семьи. 

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