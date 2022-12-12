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Пьяный водитель насмерть сбил рыбака в палатке на озере Чаны в Новосибирской области

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На льду озера Чаны в Новосибирской области нетрезвый водитель автомобиля Toyota насмерть сбил рыбака в палатке.
Пьяный водитель насмерть сбил рыбака в палатке на озере Чаны в Новосибирской области
  • РИА Новости

«Мы с зятем Сашей приехали на рыбалку из Калачинского района Омской области... На льду поставили палатку, сами стали рыбачить. Заметили, что какой-то пьяный мужик на иномарке ездил по льду, но значения не придали. Потом сами зашли погреться в палатку», — рассказал kp.ru рыбак Максим.

По его словам, через несколько минут они услышали резкий шум мотора.

«Я почувствовал удар и упал. Пару минут я лежал, не понимал, что происходит. А когда пришёл в себя, то увидел, что нашу палатку снесло, а Саша — уже мёртвый — лежит рядом», — рассказал свидетель.

Отмечается, что водитель был задержан приехавшей на место происшествия полицией.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что к настоящему моменту за 2022 год Госавтоинспекция установила более 400 тыс. фактов нетрезвого вождения. Вместе с этим он уточнил, что число ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось практически на 20%, а погибших в результате таких аварий — почти на треть.

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