Глава МВД: в России в 2022 году зафиксировано более 400 тысяч случаев пьяного вождения

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что к настоящему моменту за 2022 год Госавтоинспекция установила более 400 тыс. фактов нетрезвого вождения.

Об этом он сказал во время парламентского часа в Совфеде.

«В текущем году подразделениями Госавтоинспекции установлено более 400 тыс. фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них каждый девятый — повторно», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он уточнил, что число ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось практически на 20%, а погибших в результате таких аварий — почти на треть.

В июне депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил оснастить каршеринговые автомобили системами внутренней и внешней видеофиксации (видеорегистраторами) и алкозамками.