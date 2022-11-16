Узнать больше

Глава МВД: в России в 2022 году зафиксировано более 400 тысяч случаев пьяного вождения

Короткая ссылка
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что к настоящему моменту за 2022 год Госавтоинспекция установила более 400 тыс. фактов нетрезвого вождения.
Глава МВД: в России в 2022 году зафиксировано более 400 тысяч случаев пьяного вождения
  • РИА Новости

Об этом он сказал во время парламентского часа в Совфеде.

«В текущем году подразделениями Госавтоинспекции установлено более 400 тыс. фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них каждый девятый — повторно», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он уточнил, что число ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось практически на 20%, а погибших в результате таких аварий — почти на треть.

В июне депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил оснастить каршеринговые автомобили системами внутренней и внешней видеофиксации (видеорегистраторами) и алкозамками. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить