В России предложили оснастить каршеринговые авто видеорегистраторами и алкозамками
- РИА Новости
По его словам, каршеринг — это проявление прогресса, с которым не нужно бороться. Однако можно и нужно предпринимать шаги в сторону повышения безопасности каршеринговых сервисов как для пользователей, так и для остальных граждан.
«Прошу вас рассмотреть инициативу в части обязательного оснащения каршеринговых автомобилей системами внутренней и внешней видеофиксации (видеорегистраторами) и алкозамками», — говорится в обращении Крупника.
Он подчеркнул, что наличие систем видеофиксации поможет избежать спорных ситуаций при разборе возможных ДТП и иных происшествий, а также пресечь практику порчи внутренних элементов арендных автомобилей недобросовестными пользователями.
«Внедрение же системы алкозамка, препятствующего использованию автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сведёт к минимуму вероятность, что за руль каршеринга попадёт пьяный и неадекватный водитель, представляющий серьёзную опасность на дороге», — добавил депутат заксобрания.
При этом он отметил, что одномоментное внедрение подобных инноваций может повлечь за собой скачкообразное удорожание пользования сервисом.
«Поэтому прошу вас рассмотреть возможность поэтапного оснащения парка арендных автомобилей в пределах одного-двух лет», — подчеркнул депутат.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов также выступил с предложением устанавливать в каршеринговых машинах алкозамки во избежание дорожно-транспортных происшествий с участием таких автомобилей.