В России предложили оснастить каршеринговые авто видеорегистраторами и алкозамками

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил оснастить каршеринговые автомобили системами внутренней и внешней видеофиксации (видеорегистраторами) и алкозамками. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

По его словам, каршеринг — это проявление прогресса, с которым не нужно бороться. Однако можно и нужно предпринимать шаги в сторону повышения безопасности каршеринговых сервисов как для пользователей, так и для остальных граждан.

«Прошу вас рассмотреть инициативу в части обязательного оснащения каршеринговых автомобилей системами внутренней и внешней видеофиксации (видеорегистраторами) и алкозамками», — говорится в обращении Крупника.

Он подчеркнул, что наличие систем видеофиксации поможет избежать спорных ситуаций при разборе возможных ДТП и иных происшествий, а также пресечь практику порчи внутренних элементов арендных автомобилей недобросовестными пользователями.

«Внедрение же системы алкозамка, препятствующего использованию автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сведёт к минимуму вероятность, что за руль каршеринга попадёт пьяный и неадекватный водитель, представляющий серьёзную опасность на дороге», — добавил депутат заксобрания.

При этом он отметил, что одномоментное внедрение подобных инноваций может повлечь за собой скачкообразное удорожание пользования сервисом.

«Поэтому прошу вас рассмотреть возможность поэтапного оснащения парка арендных автомобилей в пределах одного-двух лет», — подчеркнул депутат.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов также выступил с предложением устанавливать в каршеринговых машинах алкозамки во избежание дорожно-транспортных происшествий с участием таких автомобилей.