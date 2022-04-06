Милонов предложил устанавливать алкозамки на автомобилях каршеринга

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил устанавливать в каршеринговых машинах алкозамки во избежание дорожно-транспортных происшествий с участием таких автомобилей.
Милонов предложил устанавливать алкозамки на автомобилях каршеринга
  • РИА Новости

В разговоре с «Вечерней Москвой» он рассказал, что участились случаи, когда безответственные водители в состоянии алкогольного опьянения садятся за руль автомобилей каршеринга.

«Конечно, эту идею нужно воплощать в жизнь, чтобы сократить число происшествий с участием пьяных водителей на авто каршеринга», — сказал депутат.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области с начала года число нарушений ПДД со стороны таксомоторных компаний сократилось на 30%.

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