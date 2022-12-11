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В Союзе отцов заявили о важности государственной поддержки для многодетных семей

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Полина Полетаева
Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что правительство России выделило свыше 362,5 млн рублей на выплаты семьям, в которых родился третий или последующий ребёнок.
В Союзе отцов заявили о важности государственной поддержки для многодетных семей
  • РИА Новости

По мнению собеседника RT, этот шаг в очередной раз доказывает факт того, что правительство целенаправленно и пошагово старается поддержать многодетные семьи.

«Это будет укреплять семьи в том направлении, когда они думают о рождении третьего ребёнка. Понятно, что это своего рода стимуляция и поддержка, чтобы семьи могли развеять все сомнения, когда они стоят перед выбором о рождении ребёнка», — рассказал Солёнов.

Он отметил, что многодетная семья «сейчас становится популярной».

«Укрепляются семейные узы и брак. Конечно, взаимоотношения мужа и жены также усиливаются через рождение очередного ребёнка. Я думаю, что в конечном итоге это приведёт к тому, что и статус многодетной семьи на федеральном уровне будет определён. И законодатели, видя шаги правительства, вспомнят о том, что хотели придать этот статус ещё при окончании прошлого созыва, и в конце концов это сделают», — заключил эксперт.     

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 362,5 млн руб. на поддержку многодетных семей.

Уточняется, что размер пособия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе и в среднем по стране составляет 14,5 тыс. руб.

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