Бут рассказал, что в ближайшее время планирует восстановить здоровье и побыть с семьёй

Предприниматель Виктор Бут в интервью RT сообщил, что в ближайших планах у него восстановить здоровье и побыть с семьёй.

Он рассказал, что ему надо пройти медицинское обследование, решить существующие проблемы со здоровьем, в том числе вылечить зубы. Бут объяснил, что в американской тюрьме он потерял шесть зубов.

«Наслаждаюсь этим счастьем: быть с моими любимыми, быть в родной стране. Наслаждаюсь снегом, наслаждаюсь воздухом свободы», — поделился он в разговоре с Марией Бутиной.

По его словам, в США сейчас происходит «обратный расизм», поскольку там быть нормальным человеком, который хочет иметь семью, «очень тяжело».

Также Бут в интервью RT назвал происходящую на Западе ситуацию самоубийством цивилизации.

Бут дал первое большое интервью после возвращения на Родину из США, где он был осуждён на 25 лет.

Трансляцию интервью Бута RT можно посмотреть здесь.