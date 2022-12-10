Бут назвал происходящую на Западе ситуацию самоубийством цивилизации

Предприниматель Виктор Бут в интервью RT назвал происходящую на Западе ситуацию самоубийством цивилизации.

«То, что происходит на Западе, это просто самоубийство цивилизации», — сказал он в интервью Марии Бутиной.

По его словам, если это не будет предотвращено хотя бы не на территории «западного мира», то вся планета «совершит самоубийство».

Он отметил, что «это идёт по всем направлениям: и наркотики, и ЛГБТ».

Также Бут заявил, что в американских школах преподают первоклассникам, что якобы есть 72 пола.

Он также рассказал о заключённом Джефе, приговорённом к пожизненному сроку за четыре убийства, который в 68 лет решил стать Джессикой.

Кроме того Бут заявил в интервью RT, что поддерживает спецоперацию России на Украине.

Бут дал первое большое интервью после возвращения на Родину из США, где он был осуждён на 25 лет.

Трансляцию интервью Бута RT можно посмотреть здесь.