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Бут заявил, что поддерживает спецоперацию России на Украине

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Предприниматель Виктор Бут в интервью RT заявил, что поддерживает спецоперацию России на Украине и если бы у него была возможность и необходимые навыки, то пошёл бы добровольцем.
Бут заявил, что поддерживает спецоперацию России на Украине
  • РИА Новости

По его словам, он не понимал, почему это было сделано не раньше.

Он напомнил, что в 2014 году в Харькове, в Донбассе, в Одессе на улицы выходили демонстранты с российскими триколорами. 

«Понятно, не было условий, мы не были готовы. Я всецело поддерживаю. Если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошёл добровольцем», — сказал он Марии Бутиной. 

Бут даёт первое большое интервью после возвращения на Родину из США, где он был осуждён на 25 лет.

Прямую трансляцию интервью Бута RT можно смотреть здесь.

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