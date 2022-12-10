Бут заявил, что поддерживает спецоперацию России на Украине

Предприниматель Виктор Бут в интервью RT заявил, что поддерживает спецоперацию России на Украине и если бы у него была возможность и необходимые навыки, то пошёл бы добровольцем.

По его словам, он не понимал, почему это было сделано не раньше.

Он напомнил, что в 2014 году в Харькове, в Донбассе, в Одессе на улицы выходили демонстранты с российскими триколорами.

«Понятно, не было условий, мы не были готовы. Я всецело поддерживаю. Если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошёл добровольцем», — сказал он Марии Бутиной.

Бут даёт первое большое интервью после возвращения на Родину из США, где он был осуждён на 25 лет.

Прямую трансляцию интервью Бута RT можно смотреть здесь.