Бут заявил, что поддерживает спецоперацию России на Украине
- РИА Новости
По его словам, он не понимал, почему это было сделано не раньше.
Он напомнил, что в 2014 году в Харькове, в Донбассе, в Одессе на улицы выходили демонстранты с российскими триколорами.
«Понятно, не было условий, мы не были готовы. Я всецело поддерживаю. Если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошёл добровольцем», — сказал он Марии Бутиной.
Бут даёт первое большое интервью после возвращения на Родину из США, где он был осуждён на 25 лет.
Прямую трансляцию интервью Бута RT можно смотреть здесь.