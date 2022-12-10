Бут рассказал, что в камере у него висел портрет Путина

Предприниматель Виктор Бут в интервью RT рассказал, что в камере в американской тюрьме у него висел портрет президента России Владимира Путина.

«Да, всегда (висел портрет. — RT). А почему бы и нет? Я горжусь тем, что я русский человек и наш президент — Владимир Путин», — ответил он на вопрос Марии Бутиной.

Также Бут в интервью RT заявил, что поддерживает спецоперацию России на Украине, а если бы у него была возможность и необходимые навыки, то пошёл бы добровольцем.

Кроме того, россиянин рассказал, что в тюрьмах США не верят CNN и другим американским СМИ.

Виктор Бут дал первое большое интервью после возвращения на Родину из США, где был осуждён на 25 лет.

Трансляцию интервью Бута RT можно посмотреть здесь.