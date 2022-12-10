Узнать больше

Бут заявил, что в тюрьмах США не верят CNN и другим американским СМИ

Короткая ссылка
Предприниматель Виктор Бут в интервью RT заявил, что в американских тюрьмах теперь не верят CNN и другим американским СМИ.
Бут заявил, что в тюрьмах США не верят CNN и другим американским СМИ
  • Legion-Media

«Сейчас вот, например, где мы сидели, у нас 35 человек. Никто не верит в то, что говорит CNN, что говорят все эти каналы», — рассказал он в интервью Марии Бутиной.

Бут привёл в пример материалы американских СМИ по ситуации на Украине, по американским выборам. По его словам, «все прекрасно знают, что это всё куплено, что всё подставлено».

«А тюрьма — это единственная аудитория вместе с домами престарелых, которые смотрят, например, CNN», — заявил предприниматель.

Также Бут назвал происходящую на Западе ситуацию самоубийством цивилизации.

Виктор Бут дал первое большое интервью после возвращения на Родину из США, где он был осуждён на 25 лет.

Трансляцию интервью Бута RT можно посмотреть здесь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить