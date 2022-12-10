Бут заявил, что в тюрьмах США не верят CNN и другим американским СМИ

Предприниматель Виктор Бут в интервью RT заявил, что в американских тюрьмах теперь не верят CNN и другим американским СМИ.

«Сейчас вот, например, где мы сидели, у нас 35 человек. Никто не верит в то, что говорит CNN, что говорят все эти каналы», — рассказал он в интервью Марии Бутиной.

Бут привёл в пример материалы американских СМИ по ситуации на Украине, по американским выборам. По его словам, «все прекрасно знают, что это всё куплено, что всё подставлено».

«А тюрьма — это единственная аудитория вместе с домами престарелых, которые смотрят, например, CNN», — заявил предприниматель.

Также Бут назвал происходящую на Западе ситуацию самоубийством цивилизации.

Виктор Бут дал первое большое интервью после возвращения на Родину из США, где он был осуждён на 25 лет.

Трансляцию интервью Бута RT можно посмотреть здесь.