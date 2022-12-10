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Глава южноафриканского Дурбана восхищён быстрым восстановлением Крымского моста

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Глава администрации южноафриканского города Дурбана Муса Мбхеле восхищён тем, как быстро российские инженеры восстановили Крымский мост после теракта.

«Я удивлён, как русским удалось так быстро отстроить Крымский мост после теракта», — сказал он РИА Новости.

Мбхеле добавил, что южноафриканские власти хотели бы научиться у России применённым в восстановлении моста технологиям реконструкции, а также гражданскому строительству и развитию транспортной системы и инфраструктуры.

19 ноября Хуснуллин заявил о завершении установки всех пролётов автодорожной части Крымского моста.

Тогда же Министерство транспорта сообщило, что автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ремонта, возобновлено.

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