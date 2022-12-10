Глава южноафриканского Дурбана восхищён быстрым восстановлением Крымского моста

Глава администрации южноафриканского города Дурбана Муса Мбхеле восхищён тем, как быстро российские инженеры восстановили Крымский мост после теракта.

«Я удивлён, как русским удалось так быстро отстроить Крымский мост после теракта», — сказал он РИА Новости.

Мбхеле добавил, что южноафриканские власти хотели бы научиться у России применённым в восстановлении моста технологиям реконструкции, а также гражданскому строительству и развитию транспортной системы и инфраструктуры.

19 ноября Хуснуллин заявил о завершении установки всех пролётов автодорожной части Крымского моста.

Тогда же Министерство транспорта сообщило, что автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ремонта, возобновлено.