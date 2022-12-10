Глава южноафриканского Дурбана восхищён быстрым восстановлением Крымского моста
«Я удивлён, как русским удалось так быстро отстроить Крымский мост после теракта», — сказал он РИА Новости.
Мбхеле добавил, что южноафриканские власти хотели бы научиться у России применённым в восстановлении моста технологиям реконструкции, а также гражданскому строительству и развитию транспортной системы и инфраструктуры.
19 ноября Хуснуллин заявил о завершении установки всех пролётов автодорожной части Крымского моста.
Тогда же Министерство транспорта сообщило, что автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ремонта, возобновлено.