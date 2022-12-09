Суд арестовал главу управления по противодействию коррупции ФТС Мурышова
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.
Отмечается, что Мурышов отправлен под арест до 8 февраля 2023 года.
Он обвиняется в совершении преступлений по ст. 290 Уголовного кодекса России.
Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о росте в стране числа выявляемых фактов дачи взяток.
По данным прокуратуры, установленный в 2022 году ущерб от коррупции превысил 37 млрд рублей.