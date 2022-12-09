Суд арестовал главу управления по противодействию коррупции ФТС Мурышова

Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу главы управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы Дмитрия Мурышова по делу о взяточничестве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

Отмечается, что Мурышов отправлен под арест до 8 февраля 2023 года.

Он обвиняется в совершении преступлений по ст. 290 Уголовного кодекса России.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о росте в стране числа выявляемых фактов дачи взяток.

По данным прокуратуры, установленный в 2022 году ущерб от коррупции превысил 37 млрд рублей.