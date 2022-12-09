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Краснов заявил о росте в России числа выявляемых фактов взяток

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о росте в стране числа выявляемых фактов взяток.

Об этом он сказал в интервью ТАСС к Международному дню борьбы с коррупцией.

«Наша задача, как прокуроров, заключается в том, чтобы настроить весь правоохранительный механизм на чёткую и слаженную работу по выявлению всех без исключения фактов коррупции, разумеется, включая взяточничество. И благодаря именно такой работе в последние годы количество вскрываемых фактов взяточничества растёт», — рассказал Краснов.

По его словам, по итогам 9 месяцев уходящего года число обнаруженных правоохранителями случаев взяточничества возросло почти на 10%.

Ранее Краснов заявил, что установленный в 2022 году ущерб от коррупции превысил 37 млрд рублей.

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