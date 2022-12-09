Иммунолог Болибок назвал отличия гриппа и COVID-19

Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, как отличить грипп и COVID-19.

«С учётом того, что сейчас ещё циркулирует «омикрон», коронавирус может протекать бессимптомно без повышения температуры, а вот H1N1, скорее всего, будет выдавать температуру. Это такой нюанс, по которому немного можно сориентироваться, хотя это не 100%», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в числе характерных симптомов гриппа — ломота в теле и головная боль.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.