Узнать больше

Иммунолог Болибок назвал отличия гриппа и COVID-19

Короткая ссылка
Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, как отличить грипп и COVID-19.
Иммунолог Болибок назвал отличия гриппа и COVID-19
  • Gettyimages.ru

«С учётом того, что сейчас ещё циркулирует «омикрон», коронавирус может протекать бессимптомно без повышения температуры, а вот H1N1, скорее всего, будет выдавать температуру. Это такой нюанс, по которому немного можно сориентироваться, хотя это не 100%», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в числе характерных симптомов гриппа — ломота в теле и головная боль.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить