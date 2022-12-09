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Специалист Оганнисян рассказал о пользе закаливания для иммунитета

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Старший научный сотрудник Центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства России Мкртыч Оганнисян заявил, что закаливание помогает укреплять иммунитет.
Специалист Оганнисян рассказал о пользе закаливания для иммунитета
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«Закаливание начинается с простых вещей. Это могут быть солнечные ванны, обтирание снегом. Нужен постепенный, поэтапный подход. Сначала можно по утрам и вечерам умывать холодной водой лицо, руки, потом постепенно можно углубляться», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил эксперт, у закаливания есть противопоказания, в том числе хронические заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем.

По словам Оганнисяна, нельзя закаливаться в простуженном состоянии.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.

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