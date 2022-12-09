«Ъ»: Россия собрала 300 самолётов в своём реестре для зарубежных рейсов

Российские авиакомпании спустя полгода после введения санкций смогли вернуть к перевозкам за рубеж 201 иностранный самолёт, в том числе более 150 Boeing и Airbus, которые вывели из реестра Бермудских островов и перерегистрировали в России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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