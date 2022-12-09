«Ъ»: Россия собрала 300 самолётов в своём реестре для зарубежных рейсов
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Как сообщает газета, вместе с 150 самолётами SSJ за границу может летать почти половина парка перевозчиков.
По мнению экспертов, в связи с этим можно ожидать «некоторого снижения цен на зарубежные рейсы», хотя дефицит ёмкостей сохраняется.
7 декабря правительство России разрешило иностранным «дочкам» российских компаний регистрировать права на самолёты.
Также Минтранс России предложил разрешить ремонтировать гражданские самолёты иностранного производства, используя неоригинальные запчасти, произведённые компаниями, которые получили соответствующие одобрения.