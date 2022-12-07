Кабмин разрешил иностранным «дочкам» российских компаний регистрировать права на самолёты

Правительство России разрешило иностранным «дочкам» российских компаний регистрировать права на самолёты.

Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

«Теперь зарубежные «дочки» российских организаций могут зарегистрировать права собственности на принадлежащие им самолёты в Едином государственном реестре прав на воздушные гражданские суда и сделок с ними», — заявили в кабмине.

Отмечается, что регистрация будет осуществляться на основании копий учредительной и правоустанавливающей документации.

Страхование и техническое обслуживание самолётов будет проводиться в России.

Такое решение принято в связи с санкционным давлением на Россию, затронувшее в том числе зарубежные «дочки» российских компаний.

Также правительство России продлило программу поддержки авиаперевозчиков на 2023 год.