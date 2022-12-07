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Кабмин разрешил иностранным «дочкам» российских компаний регистрировать права на самолёты

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Правительство России разрешило иностранным «дочкам» российских компаний регистрировать права на самолёты.
Кабмин разрешил иностранным «дочкам» российских компаний регистрировать права на самолёты
  • РИА Новости

Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. 

«Теперь зарубежные «дочки» российских организаций могут зарегистрировать права собственности на принадлежащие им самолёты в Едином государственном реестре прав на воздушные гражданские суда и сделок с ними», — заявили в кабмине. 

Отмечается, что регистрация будет осуществляться на основании копий учредительной и правоустанавливающей документации.

Страхование и техническое обслуживание самолётов будет проводиться в России. 

Такое решение принято в связи с санкционным давлением на Россию, затронувшее в том числе зарубежные «дочки» российских компаний.

Также правительство России продлило программу поддержки авиаперевозчиков на 2023 год.

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