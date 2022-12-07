Кабмин разрешил иностранным «дочкам» российских компаний регистрировать права на самолёты
- РИА Новости
Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.
«Теперь зарубежные «дочки» российских организаций могут зарегистрировать права собственности на принадлежащие им самолёты в Едином государственном реестре прав на воздушные гражданские суда и сделок с ними», — заявили в кабмине.
Отмечается, что регистрация будет осуществляться на основании копий учредительной и правоустанавливающей документации.
Страхование и техническое обслуживание самолётов будет проводиться в России.
Такое решение принято в связи с санкционным давлением на Россию, затронувшее в том числе зарубежные «дочки» российских компаний.
Также правительство России продлило программу поддержки авиаперевозчиков на 2023 год.