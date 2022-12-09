В Российской академии художеств открылась выставка Росгвардии по случаю Дня героев Отечества
- © Пресс-служба Росгвардии
В мероприятии приняли участие сотрудники и военнослужащие Росгвардии, а также воспитанники детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена» и видные деятели культуры и искусства.
На выставке представлены редкие экспонаты и видеоматериалы о военнослужащих и сотрудниках войск Росгвардии — Героях России — участниках специальной военной операции, а также работы лауреатов фотоконкурса «В объективе Росгвардия».
Художественную часть выставки открывают картины художников, многие из которых совмещают службу и творчество.
Среди авторов — военнослужащая симферопольского специального моторизованного полка Любовь Бабошкина. Помимо серии художественных полотен, она разработала видеокурс и мастер-классы по созданию работ на патриотическую тематику.
Также на выставке можно увидеть работы офицера Росгвардии Дмитрия Гуськова. У него около 250 портретов и картин разной тематики, которые экспонируются во многих городах страны.
Основная часть экспозиции посвящена становлению в России Дня героев Отечества, однако представленная Центральным музеем войск национальной гвардии выставка рассказывает также и о героях сегодняшнего дня.
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