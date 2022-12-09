В Российской академии художеств открылась выставка Росгвардии по случаю Дня героев Отечества

В Москве в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств при участии народного художника СССР и Российской Федерации Зураба Церетели открылась выставка Центрального музея войск национальной гвардии, приуроченная ко Дню героев Отечества.

В мероприятии приняли участие сотрудники и военнослужащие Росгвардии, а также воспитанники детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена» и видные деятели культуры и искусства.

На выставке представлены редкие экспонаты и видеоматериалы о военнослужащих и сотрудниках войск Росгвардии — Героях России — участниках специальной военной операции, а также работы лауреатов фотоконкурса «В объективе Росгвардия».

Художественную часть выставки открывают картины художников, многие из которых совмещают службу и творчество.

Среди авторов — военнослужащая симферопольского специального моторизованного полка Любовь Бабошкина. Помимо серии художественных полотен, она разработала видеокурс и мастер-классы по созданию работ на патриотическую тематику.

Также на выставке можно увидеть работы офицера Росгвардии Дмитрия Гуськова. У него около 250 портретов и картин разной тематики, которые экспонируются во многих городах страны.

Основная часть экспозиции посвящена становлению в России Дня героев Отечества, однако представленная Центральным музеем войск национальной гвардии выставка рассказывает также и о героях сегодняшнего дня.

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